В Калининградском зоопарке для трубкозуба построили новый вольер

Терри постепенно привыкает к новому дому. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке трубкозуб по кличке Терренс переехал в новый уличный вольер. Как сообщает пресс-служба зоопарка, теперь посетители могут наблюдать за ним через смотровое стекло со стороны улицы.

Терри постепенно привыкает к новому дому. А поначалу нервничал от обилия незнакомых запахов, но быстро увлекся песком и выкопал несколько ям.

«Уличный вольер трубкозуба находится в одном из внешних авиариев Дома тропических птиц, с противоположной стороны от центрального входа. Прямо из внутреннего вольера животное попадает на улицу», - говорится в сообщении.

В уличный вольер трубкозуба выпускают ежедневно примерно в 9.00 – 9.30, в зависимости от температуры воздуха. В павильон он возвращается в 16.30.

Трубкозубы имеют мощные когти и любят копать, поэтому особое внимание при строительстве уделили прочности конструкций.

Напомним, в марте в связи с неблагополучной эпидемической обстановкой все павильоны Калининградского зоопарка закрылись, и до настоящего времени наблюдать за трубкозубом можно было только посредством онлайн трансляции из его вольера.