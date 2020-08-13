Росгвардейцы задержали молодого калининградца за серию магазинных краж

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который совершил несколько краж в одном магазине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Артиллерийской. Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что в супермаркете сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место, экипаж задержал 19-летнего мужчину, который неоднократно приходил в магазин и проносил товары без оплаты, а затем скрывался. Правонарушителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения, установленным в магазине.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи.