Польский депутат предложил ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Акция протеста в Минске. Фото: архив КП

В Белоруссии продолжаются протесты из-за итогов президентских выборов, которые жестоко подавляются. Евросоюз задумался о введении экономических санкций против Белоруссии. А вот депутат Европарламента из Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что в кровавых событиях на улицах и площадях нужно винить не белорусское руководство, а Россию (ну кто бы сомневался!).

Как сообщает РИА "Новости", пан Сариуш-Вольский предложил Варшаве задуматься о введении ограничительных мер именно против Москвы.

- Введение санкций против Белоруссии] похоже на наказание меча, а не руки. Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии, - заявил польский депутат.

Тем временем в Минске В Минске проходят новые акции солидарности с задержанными во время протестов против результатов выборов президента Беларуси. Люди выстраиваются в "цепи солидарности" около станции метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского и на проспекте Независимости.