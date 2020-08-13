В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в четверг, 13 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 16-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Макаренко 20, 22, 24, 26, а также Аллее смелых 137-145а, 156-160, 166, 168, 170, 172-184, ул. Ангарская 3, 4-14, 5, 9, 13-23, 16-18, 22-34, ул. Клинская 17-23, 18-32, 25-29, ул. Луганская 51-65, 66-82 и ул. Макаренко 2а-18, 3, 5, 9-13, 17, ул. Селенгинская 12, 12а, 14, 17.

До 18 часов электричество отключено на ул. Горького 117-163, ул. Сибирякова 2-44, 46 (д/с № 134); ул. Зоологическая 45, 47-47а, ул. Чайковского 56; ул. Авторемонтная 1-9, ул. Ген.-лейт. Захарова 17-33, 20-38, ул. Каштановая аллея 158-172, 174 (д/с № 20), 146, 156(противотуберкулёзный диспансер), ул. Чекистов 58-120, 81а, 109,113-141;

От холодной воды с 10.00 до 15.00 для установки водомерного узла отключат дом ул. Ю. Гагарина 99 и пр-т Победы 189, 189а.

Для замены задвижек воду перекроют на ул. Университетская 2, 2а – с 9.30 до 16.00, и на ул. Горбунова 1, 2-22 и ул. Мира 9, 10, 11, 13 – с 9.00 до 17.00.