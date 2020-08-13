В Калининграде ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

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В Калининградской области усилят контроль за соблюдением масочного режима. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Контроль будет усилен в общественном транспорте и на объектах торговли.

«Согласно последнему постановлению, масочный режим введен при использовании общественного транспорта и при посещении объектов торговли – супермаркетов, торговых центров и прочих объектов». Дано поручение профильным ведомствам совместно с правоохранительными органами усилить контроль, потому что фиксируем некое попустительское отношение у многих жителей области к этой мере. Напоминаем, что клиентов без масок не должны обслуживать», - заявили в оперштабе.

Напомним, за сутки в области было выявлено 11 новых случаев коронавируса.