Сотрудники правоохранительных органов и абитуриентка: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки было выявлено 11 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Инфекцию выявили у двоих сотрудников правоохранительных органов и двоих работников промпредприятий, статиста медицинской организации и абитуриентки, прибывшей в регион из Свердловской области.
Среди заболевших также два пенсионера и трое безработных.
Всего в области по состоянию на четверг, 13 августа, зарегистрировано 3065 случаев заболевания.