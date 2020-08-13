Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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В Калининградской области за сутки было выявлено 11 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У троих заболевание протекает в форме ОРВИ, еще у троих диагностирована пневмония, у пяти инфицированных коронавирусная инфекция протекает бессимптомно и выявлена по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, а также при профилактическом обследовании», - отметили в оперштабе.

Инфекцию выявили у двоих сотрудников правоохранительных органов и двоих работников промпредприятий, статиста медицинской организации и абитуриентки, прибывшей в регион из Свердловской области. Среди заболевших также два пенсионера и трое безработных.

Всего в области по состоянию на четверг, 13 августа, зарегистрировано 3065 случаев заболевания.