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Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

Также зафиксирован привозной случай из Свердловской области
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки было выявлено 11 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным управления Роспотребнадзора, пять случаев коронавируса выявили в Калининграде. В двух муниципалитетах – Озерском и Гурьевском городских округах зарегистрировано по два случая, один случай – в Багратионовском округе. Также зафиксирован привозной случай из Свердловской области: коронавирус выявили у абитуриентки, приехавшей поступать в калининградский вуз.

Всего в области по состоянию на четверг, 13 августа, зарегистрировано 3065 случаев заболевания.