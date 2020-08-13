"Шанс на выздоровление невысок": в оперштабе призывают калининградцев с хроническими заболеваниями оставаться дома

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В оперативном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции в очередной раз призвали калининградцев, имеющих хронические заболевания эндокринной системы, онкологические заболевания и другими тяжелыми болезнями всячески избегать массовых мероприятий и посещений общественных мест. Эта рекомендация касается и людей старше 65 лет.

- По статистике летальных исходов мы видим, что люди с тяжелыми заболеваниями в первую очередь становятся жертвами коронавирусной инфекции. К сожалению, шанс на выздоровления у этих людей невысок, - отметили в штабе.

Ранее стало известно, что в Калининградской области будет ужесточен масочный режим.

- Согласно последнему постановлению, масочный режим введен при использовании общественного транспорта и при посещении объектов торговли – супермаркетов, торговых центров и прочих объектов. Дано поручение профильным ведомствам совместно с правоохранительными органами усилить контроль, потому что фиксируем некое попустительское отношение у многих жителей области к этой мере. Напоминаем, что клиентов без масок не должны обслуживать, - заявили в оперштабе.

Напомним, за последние сутки в Калининградской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.