В Калининграде директора фирмы осудили на 4,5 года за мошенничество

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В Калининграде осудили директора компании, занимающейся продажей водопроводного и отопительного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина принимал заказы от клиентов и заключал с ними договоры на выполнение поставки оборудования. Получив деньги, он присваивал их себе и тратил на собственные нужды. Всего он получил, таким образом, 559 тысяч приговорил к 4,5 годам лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также горе-предпринимателю придется возместить причиненный ущерб.