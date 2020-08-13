В Калининграде сотрудник автомастерской присвоил запчасти стоимостью 390 тыс рублей

В Калининграде работник автомастерской попался на мошенничестве с дорогостоящими запчастями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник провел диагностику автомобиля и сообщил владельцу, что для ремонта необходимы запчасти на общую сумму 390 тысяч рублей. Горожанин купил запчасти и отдал машину на ремонт.

«Спустя время мастер вернул автомобиль, сообщив, что ремонт успешно завершен. Однако при этом мужчина не заменил ни одной новой детали. Как выяснили сотрудники полиции, купленные запчасти подозреваемый перепродал», - рассказали в пресс-службе полиции.

На авторемонтника завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет.