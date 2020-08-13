Ставшие «невыездными» из-за долгов калининградцы выплатили почти 260 млн рублей

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С начала года калининградские приставы взыскали по исполнительным производства более 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В бюджеты было перечислено штрафов, налоговых платежей и сборов более 1,3 млрд рублей.

Свыше 4,1 миллионов рублей взыскано задолженности по заработной плате, более 98,7 миллионов рублей - перечислено в пользу взыскателей по исполнительным производствам об уплате алиментов, также возмещено более 8,2 миллионов рублей ущерба от преступлений.

За счет применения временного ограничения должников в праве управления транспортными средствами взыскано более 15,3 миллионов рублей.

Кроме этого, судебные приставы вынесли свыше 80,1 тысяч постановлений о временном ограничении должникам права выезда за пределы РФ. За счет применения этой меры взыскано более 259,3 миллионов рублей, в том числе более 18,1 миллионов рублей взыскано в пользу взыскателей по исполнительным производствам об уплате алиментов.