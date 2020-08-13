В калининградскую колонию пытались перекинуть телефоны, сим-карты и дрожжи

. Фото: УФСИН по Калининградской области

В Багратионовском районе сотрудники исправительной колонии предотвратили доставку на территорию запрещенных предметов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Инцидент произошел в поселке Славяновка, где находится колония №13. На прилегающие к колонии территории задержали 18-летнего парня, у которого было несколько мобильных телефонов, сим-карты, комплектующие к мобильникам и 250 гр. дрожжей.

На злоумышленника завели административное дело.