Велопробег «Тур де Кранц 2020» перенесли на октябрь

Традиционный велозаезд состоится 4 октября Фото: Иван МАРКОВ

Велопробег «Тур де Кранц 2020» по маршруту «Калининград - Зеленоградск - Калининград», перенесли на октябрь. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.

Известно, что заезд состоится в первое воскресенье октября. Однако, как пояснили в минспорта, эту дату нельзя считать окончательной и точной. Ориентироваться организаторы будут на эпидобстановку в регионе.

Велопробег «Тур де Кранц» по маршруту «Калининград — Зеленоградск — Калининград» в 2020 году станет 35-м по счету. Ранее его проводили в начале сентября.