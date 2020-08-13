В Калининграде депутаты решили легализовать такси белого цвета

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В Калининградской области в разрешенную цветовую гамму такси планируют добавить белый цвет. Соответствующий законопроект был рассмотрен накануне на заседании комитета по экономической политики Облдумы.

Напомним, в 2018 году депутаты Облдумы решили, что все легальные такси в Калининградской области должны быть желтого цвета, однако кузов желтого цвета не все производители сейчас могут предоставить, потому что он не является базовым цветом.

На заседании отметили, что сейчас в городе в среднем работают более 4 тысяч таки, однако лицензий выдано всего 800.

«Мы обратились в ГИБДД и региональное правительство, они поддерживают это предложение. Желтый цвет накладывает большие ограничения на тех людей, которые приобретают транспорт для работы в такси», - отметил председатель комитета Александр Никулин.

В результате члены комитета рекомендовали областной Думе поддержать законопроект.