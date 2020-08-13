Калининградец из зависти забросал новую машину соседа камнями

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Зависть подвела жителя Калининграда под уголовное дело. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Горожанин приобрел дорогостоящую легковушку, однако спустя некоторое время кто-то повредил его автомобиль. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку и установили, что к преступлению причастен сосед с верхнего этажа.

«Выяснилось, иномарка вызвала зависть у соседа. Злоумышленник подмел строительные камни на своем балконе и скинул их на автомобиль».

На завистливого соседа завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба». Ему грозит до двух лет лишения свободы.