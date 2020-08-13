Глава «Интер РАО» пригласил Владимира Путина на пуск Приморской ТЭС под Калининградом

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Генеральный директор «Интер РАО» Борис Ковальчук пригласил президента РФ Владимира Путина на пуск Приморской теплоэлектростанции в Калининградской области. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«В начале прошлого года мы завершили строительство Прегольской станции мощностью 455 мегаватт, и в конце этого года будет завершена последняя из четырёх электростанций – Приморская ТЭС мощностью 195 мегаватт. Пользуясь случаем, если, конечно, будет возможность, хотели бы Вас пригласить осуществить торжественный пуск», - сказал Ковальчук.

«Хорошо», - ответил Владимир Путин.

Строительство Приморской ТЭЦ ведется в Светловском городском округе с 2017 года. Станция мощностью 195 МВт включает в себя три паросиловых энергоблока, основным топливом будет кузнецкий каменный уголь.