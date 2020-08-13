Пьяный калининградец пытался ограбить аптеку

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить аптеку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошёл 7 августа на улице Багратиона. В аптеке один из посетителей схватил упаковку лекарства и начал убегать. Фармацевты бросились в погоню, после чего мужчина выбросил таблетки и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался наркозависимый 33-летний горожанин.

«По предварительным данным, во время ограбления он находился под действием алкоголя и собирался похитить лекарство, содержащее в составе сильнодействующие вещества, однако перепутал упаковки и похитил другой препарат – биологически активную добавку, предназначенную для профилактики заболеваний коленных и других суставов», - отметили в полиции.

По факту покушения на грабёж возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования была установлена причастность задержанного к совершению аналогичного правонарушения в Зеленоградске. Там мужчина похитил из аптеки на Курортном бульваре две электрические зубные щётки общей стоимостью свыше 3 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».