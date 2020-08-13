В Калининграде открылся проезд по перекрестку ул. Гайдара с Советским проспектом

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде после реконструкции открылся проезд по перекрёстку ул. Гайдара с Советским проспектом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Работы на этом участке начались в июне.

«На перекрестке дорожники добавили дополнительную полосу. Теперь с улицы Гайдара можно выехать по трём полосам: по крайней левой – в сторону центра, по средней - к центру и прямо на ул. Яналова, по крайней правой – на выезд из города. Заранее сориентироваться и перестроиться перед перекрёстком водителям помогают новые дорожные знаки и разметка», - рассказали в мэрии.

Для устройства дополнительной полосы был смещён тротуар, обновлено наружное освещение, установлено ограждение, переоборудован светофор, нанесена разметка, в том числе и на пешеходных переходах и восстановлено благоустройство.