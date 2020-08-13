Власти сообщили, сколько многодетных семей в области получают дополнительный материнский капитал

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С начала года в Калининградской области дополнительный материнский капитал назначен 1 657 многодетным семьям. Об этом сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

По ее словам, большинство семей выбрали ежемесячную выплату в размере 2 778 рублей, 77 семей предпочли разовую выплату в 50 тысяч рублей

Дополнительный областной материнский выплачивается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в Калининградской области на душу населения при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, рожденных в 2017-2020 годах.

У родителей есть право в течение 18 месяцев после рождения ребёнка получать ежемесячную выплату или через полтора года получить всю сумму сразу.