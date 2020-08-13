Калининград накрыла волна сообщений о минировании

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В Калининграде эвакуирован Ленинградский районный суд после сообщения о минировании. Сообщение поступило на адрес электронной почты, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Сейчас проводятся проверочные мероприятий, пока ничего подозрительного в здании не обнаружено», - сказал он.

Позже стало известно, что подобные анонимки поступили в другие суды, причем, не только в Калининграде.

«Текст (о минировании) везде одинаковый, ведется поиск злоумышленника», - добавил представитель правительства области.

По данным «Клопс», также был эвакуирован аэропорт «Храброво».