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Калининград накрыла волна сообщений о минировании

Эвакуированы здания всех судов в областном центре
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде эвакуирован Ленинградский районный суд после сообщения о минировании. Сообщение поступило на адрес электронной почты, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Сейчас проводятся проверочные мероприятий, пока ничего подозрительного в здании не обнаружено», - сказал он.

Позже стало известно, что подобные анонимки поступили в другие суды, причем, не только в Калининграде.

«Текст (о минировании) везде одинаковый, ведется поиск злоумышленника», - добавил представитель правительства области.

По данным «Клопс», также был эвакуирован аэропорт «Храброво».