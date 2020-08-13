В Гурьевске построят 30-метровый торговый центр с парком на крыше

. Фото: archi.ru

Архитектурная мастерская Forma подготовила проект крупного торгово-развлекательного комплекса, который хотят построить в на въезде в Гурьевск рядом с Центральным парком.

Как сообщает портал archi.ru, для здания выбран стиль эклектики - псевдоганзейские фасады, похожие на новую архитектуру Ленинского проспекта в Калининграде, будут сочетаться с масштабным остеклением. "Ганзейские домики" сделаны из газосиликатных блоков, которые будут штукатурить или облицовывать клинкерной плиткой. Цвет и декоративные элементы подбирали по прототипам: существующим зданиям в Гданьске и польском Сопоте", - отмечается на сайте.

. Фото: archi.ru

Фишкой нового торгового центра станет крыша, на которой будут разбиты дорожки и высажены деревья. Фактически это будет небольшой парк.

- Эта идея показалась заказчику логичной и оправдывающей себя. Все очень просто: зеленая кровля в городе и области не имеет аналогов. Люди приедут хотя бы за тем, чтобы сфотографироваться. Эксплуатируемая кровля привлекает поток людей, что в свою очередь поднимет ликвидность торгово-развлекательных площадей. Для этого торгового центра кровля – «якорь», - сказал главный архитектор проекта Дмитрий Ешметов.

Высота здания составит 30 метров, и оно станет одним из самых высоких в Гурьевске.

Рабочее название нового комплекса - Amber mall. О сроках строительства пока не сообщается.