В Зеленоградске осудили боксёра, избившего посетителя магазина

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В Зеленоградске вступил в силу приговор в отношении боксера, избившего посетителя магазина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2019 года. Около одного из продовольственных магазинов осужденный избил мужчину, нанеся ему черепно-мозговую травму, что является тяжким вредом здоровью.

В судебном заседании установлено, что злоумышленник, обучавшийся в училище олимпийского резерва, имеет первый взрослый разряд по боксу.

Зеленоградский районный суд приговорил боксера к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.