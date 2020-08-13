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Калининградское правительство выделило 190 млн на поддержку сельского хозяйства

Деньги нашли в резервном фонде
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Региональное правительство выделило из резервного фонда 190 млн рублей на поддержку сельскохозяйственной отрасли. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Средства будут направлены на «финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрасли сельского хозяйства».

В документе уточняется, что речь идет о возмещении части прямых понесенных затрат на создание или модернизации объектов агропромышленого комплекса.