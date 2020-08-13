Алиханов создал и возглавил Совет по вопросам высшего образования и науки

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В Калининградской областит создан Совет по вопросам высшего образования и науки при губернаторе. Соответствующий указ губернатор опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, совет должен обеспечивать взаимодействие находящихся в области научных организаций, образовательных организаций и предприятий реального сектора экономики. Основными задачами совета будет выявление актуальных проблем в социальной, экономической, экологической и иных сферах, для решение которых необходимо использование результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также подготовка предложений и рекомендаций.

Председателем совета стал губернатор Антон Алиханов, в его состав вошли руководители калининградских вузов и научно-исследовательских институтов.