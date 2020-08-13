В Кафедральном соборе включат голограмму Преображенского иконостаса

В зале собора выступят три хора и органисты. Фото: Александр КАТЕРУША

Открытие мультимедийной экспозиции «Преображенский иконостас: Из Кенигсберга в Калининград» состоится в среду, 19 августа, в Музее Канта на острове. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, в Кафедральном соборе в этот день иконостас будет представлен в голографическом изображении.

«Созданный в 1760 году Преображенский иконостас является одним из первых православных иконостасов, доставленных по указанию императрицы Елизаветы во вновь образованное российское генерал-губернаторство «Восточная Пруссия», и единственным уцелевшим до нашего времени. Решающая роль в возвращении из Германии в Россию Преображенского иконостаса принадлежит митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу(ныне Патриарху Московскому и всея Руси)», - говорится в сообщении епархии.

По словам архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима, реставрационные работы прошли успешно, сам Преображенский иконостас находится в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда, куда может прийти каждый желающий.

В день открытия выставки в зале Кафедрального собора состоится выступление трех хоров: Мужского хора Свято-Андреевского храма Калининграда, хора Кафедрального собора Христа Спасителя Калининграда и хора «Кант» из Гусева. Также выступят титулярные органисты Кафедрального собора Евгений Авраменко и Мансур Юсупов.