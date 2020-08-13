На матч «Балтика» - «Шинник» продали уже 70% билетов

Игра пройдет на стадионе «Калининград» 16 августа. Фото: Александр КАТЕРУША

На матч «Балтика» - «Шинник» уже реализовано 70% билетов. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики». Игра пройдет 16 августа в 19:00 на стадионе «Калининград».

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, на трибунах могут присутствовать до 10% болельщиков от вместимости стадиона. Так, матч нашей команды смогут посетить 3500 зрителей.

Отмечается, что болельщики, которые приобрели билеты на весенние матчи против ФК «Армавир», ФК «Авангард» и ФК «Текстильщик», могут воспользоваться ими для обмена на билет на один из трех домашних матчей.

Ранее «Балтика» на выезде обыграла воронежский «Факел». Единственный гол в игре забил на 25-й минуте форвард балтийцев Аллеф. Итоговый счет - 1:0.

«Балтика» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.