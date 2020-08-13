В Калининграде 1 сентября линейки пройдут для первоклассников и выпускников

Линейки, посвященные Дню знаний, в этом году пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде 1 сентября образовательный процесс должен начаться в штатном режиме. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в этом году пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов и продлятся не более 30 минут. Об этом сообщила министр образования региона Светлана Трусенева на онлайн-совещании с представителями муниципальных образований по подготовке к новому учебному году.

При этом родители смогут присутствовать на линейках. Им разрешено находиться на расстоянии не ближе полутора метров от детей, обязательно в медицинской маске.

Школы готовятся к приему учеников, во многие из учреждений поставляется новая мебель и оборудование.

Каждая школа обязана сохранить термометрию на всех входах, установить дезинфекторы для рук с антисептическими средствами и дезары.

В минобре отметили, что за каждым классом должны закрепить отдельный кабинет по всем предметам, кроме занятий, которые требуют использования дополнительного оборудования (физкультура, химия, ИЗО, физика).