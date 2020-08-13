В Балтийске закроют для посещений леса возле моря, дороги возьмут под охрану

. Фото: "Вестник Балтийска"

В Балтийском городском округе с пятницы, 14 августа, будут закрыты для посещений леса, расположенные вдоль моря, а дороги к морю будут взяты под охрану. Об этом сообщила муниципальная газета "Вестник Балтийска" со ссылкой на администрацию округа.

Это решения связано с ЧП в палаточном лагере в лесу возле поселка Павлово. Напомним, на минувших выходных от взрыва боеприпасов времен войны здесь получили ранения двое детей.

Как сообщила исполняющая обязанности главы округа Наталия Макеенкова, запрет на посещение лесов в округе продлится минимум до тех пор, пока территория возле поселка Павлово не будет полностью обследована саперами. Когда это произойдет, не сообщается.

В администрации также напомнили, что разведение костров категорически запрещено вне специально оборудованных мест постановлением главы администрации округа №250 от 1 апреля 2020 года.

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