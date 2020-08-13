За сутки у четверых калининградцев похитили с карточек более 700 тысяч рублей

За одни только сутки в Калининграде от действий мошенников пострадали четверо горожан. Общая сумма денежных средств, похищенных у потерпевших, как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, превысила 700 000 рублей.

Жертвами стали женщины 46, 38, 52 и 32 лет. У первой похитили 212 000 рублей, а у остальных 236 000, 160 000 и 99 000 рублей соответственно. Все они обратились в ОМВД по Ленинградскому району.

- Во всех случаях схема обмана граждан была одинаковой, - уточняют в пресс-службе. - Потерпевшим поступал звонок от незнакомца, который представлялся сотрудником банка. Собеседник сообщал, что с карты местного жителя пытаются снять денежные средства. Заявители, боясь потерять свои денежные средства, сообщали реквизиты банковских карт и коды подтверждения, приходящие в смс, или перечисляли денежные средства на «безопасные» счета.

В полиции советуют, если вам поступил подобный звонок от незнакомца, прекратите разговор. Лучше всего обратиться в банк по номеру горячей линии (обычно он указан на обратной стороне карты) и уточнить, действительно ли по вашему счету осуществлены какие-либо операции.