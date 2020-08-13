Столб черного дыма: В Калининграде загорелась площадка для хранения покрышек

Столб дыма был виден из каждого района города Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде в районе восьмого часа вечера в стороне улицы Дзержинского горожане заметили поднявшийся столб дыма. Несколько фотографий и предположений тут же появились в сообществе автомобилистов Калининградской области. В частности, одни жители посчитали, что горит что-то в стороне стадиона, другие подумали, что в стороне Борисово.

В пресс-службе МЧС по Калининградской области корреспонденту «Комсомолки» сообщили точные координаты пожара. Оказалось, что источником задымления стала открытая площадка для хранения автомобильных покрышек в конце улицы Яблочной.

- Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе. – Покрышки дают такой плотный черный дым, поэтому он и был заметен из каждого конца города. На данный момент пожар уже потушен.