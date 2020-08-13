Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Столб черного дыма: В Калининграде загорелась площадка для хранения покрышек

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров
Иван МарковИванМарков
КомментироватьОставить комментарий
Столб дыма был виден из каждого района города

Столб дыма был виден из каждого района города

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде в районе восьмого часа вечера в стороне улицы Дзержинского горожане заметили поднявшийся столб дыма. Несколько фотографий и предположений тут же появились в сообществе автомобилистов Калининградской области. В частности, одни жители посчитали, что горит что-то в стороне стадиона, другие подумали, что в стороне Борисово.

В пресс-службе МЧС по Калининградской области корреспонденту «Комсомолки» сообщили точные координаты пожара. Оказалось, что источником задымления стала открытая площадка для хранения автомобильных покрышек в конце улицы Яблочной.

- Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе. – Покрышки дают такой плотный черный дым, поэтому он и был заметен из каждого конца города. На данный момент пожар уже потушен.

ЧП