Двое калининградцев в пьяном угаре разбили стекла в микроавтобусе и украли из него инструменты

В ночь с 10 на 11 августа в Калининграде на улице Стекольной выпивали двое местных жителей. Заметно перебрав, 24-хлетний молодой человек и его 42-летний собутыльник начали искать приключений. Вскоре в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району поступил звонок от одного из жильцов, сообщивших, что неизвестный мужчина разбил в автомобиле их соседа боковое стекло, проник в салон грузового фургона и похитил оттуда инструменты.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мужчины в пьяном угаре сначала побили стекла стоявшего поблизости Mercedes Sprinter, после чего, заметив в салоне инструменты, у старшего злоумышленника возник умысел на их хищение.

Задержали злоумышленников в соседнем дворе. Стоимость похищенного потерпевший оценил в 6 000 рублей, а собутыльникам грозит до двух лет лишения свободы каждому.