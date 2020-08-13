В Калининграде двое суток разыскивают пропавшую девушку

Девушка ушла с работы 11 августа и не вернулась Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде третьи сутки разыскивают 27-летнюю местную жительницу Алину Саитгалееву. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Запад», девушка ушла с работы 11 августа в районе 14:00 по адресу Полтавская улица, дом 4, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Коллеги сообщили, что Алина могла поехать на морское побережье.

Если вы располагаете какими-то данными о местонахождении девушки, просьба звонить по телефонам: 8 (4012) 508-038, 520-444 (бесплатный звонок), либо в службу 112.