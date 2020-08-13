Названа дата, когда в Калининградской области откроются кинотеатры

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов написал у себя в Инстаграме, когда в регионе возобновят работу кинотеатры.

"Продолжаем постепенное снятие COVID-ограничении , - сообщил Алиханов. - На заседании оперштаба приняли решение разрешить работу с 18 августа (с учетом утверждеенных рекомендации Роспотребнадзора) кинотеатрам и кафе в ТЦ и фуд-кортов с 50-процентной загрузкои посетителями".

Ранее в четверг стало известно, что 1 сентября образовательный процесс в Калининградской области должен начаться в штатном режиме. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в этом году пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов и продлятся не более 30 минут. При этом родители смогут присутствовать на линейках. Им разрешено находиться на расстоянии не ближе полутора метров от детей, обязательно в медицинской маске.