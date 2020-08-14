В Отрадном власти перекрыли шлагбаумом спуск к морю у музея Брахерта

Перенос шлагбаума на новое место Фото: Светлогорский городской округ

В Отрадном теперь полностью перекрыт автомобильный спуск к морю в районе Дома-музея Германа Брахерта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

- Шлагбаум в Отрадном, который был установлен возле музея, перенесен почти на 200 метров ближе к морю и проезд по этому спуску теперь полностью закрыт для отдыхающих. Проход отдыхающих, по-прежнему ничем не ограничен, - уточнили в администрации.

Также чиновники объяснили, что сделано это для обеспечения безопасности пешеходов.

- Технический спуск изначально не предназначен для свободного движения транспорта, он узкий. Нередко, на нем возникали конфликты между пешеходами и автомобилистами, пытавшимися проехать к пляжу, - добавили в пресс-службе.