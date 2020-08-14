В центре Калининграда из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 40 человек

Начало пожара на Комсомольской Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Вечером 13 августа в центре Калининграда, на улице Комсомольской, произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Очевидцы, публиковавшие фотографии происшествия в соцсетях, сообщили, что один из жильцов неудачно пожарил картошку, из-за чего загорелась вся кухня.

Сигнал о пожаре в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в 19:46, и пожарные незамедлительно прибыли на место происшествия.

- В двухкомнатной квартире №15 на 4-м этаже выгорела кухня площадью 15 квадратных метров. Квартира закопчена, - сообщили подробности в пресс-службе МЧС по Калининградской области.

Также в ведомстве уточнили, что спасатели эвакуировали из горящего дома 40 человек и ликвидировали возгорание силами 16 человек, прибывших сразу из трех пожарных станций. Никто не пострадал.