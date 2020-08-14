В центре Советска в пятиэтажке загорелся балкон

В центре Советска в четверг 13 августа произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, горела пятиэтажка на улице Интернациональной.

Уточняется, что сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:40. Оказалось, что в одной из квартир так много мебели, что часть ее решили выставить на балкон. Кто ее поджог, пока не известно.

- В двухкомнатной квартире на 2-м этаже на балконе размером 4х2 метра горели мебель и ветошь на площади 8 квадратных метров, - сообщают подробности в пресс-службе ведомства. - На место пожара выезжали пожарные расчеты ПСЧ-12 в составе 6 человек и 2 единицы техники.

Пострадавших не было.