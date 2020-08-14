В Калининграде «Фольксвагену» сорвало крышу крюком автокрана

Как Пассат превратился в кабриолет Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде на улице Артиллерийской в четверг 13 августа произошло необычное ДТП – автомобилю «Фольксваген Пассат» разбило лобовое стекло и сорвало крышу крюком выезжавшего со стройплощадки автокрана.

Как сообщает один из очевидцев в сообществе автомобилистов Калининградской области, в авто в этот момент находился мужчина с ребенком, а у автокрана крюк по нелепой случайности сорвало с троса на бампере.

- Теперь из машины хороший вид, - шутит родственник пострадавшего водителя. – Кабриолет!

Сам водитель признался, что во время удара его авто даже чуть приподняло краном.