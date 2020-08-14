В Калининграде объявлен сбор средств на слуховой аппарат для 8-летней девочки

Милана Владыкина Фото: Фонд "Берег надежды"

Калининградский благотворительный фонд «Берег Надежды» начал сбор средств для 8-летней Миланы Владыкиной, потерявшей слух.

- В этом году девочка пойдет во второй класс специализированной школы для слабослышащих детей, - сообщают в фонде. - Девочка потеряла слух, когда ей было 4 года. При этом она хорошо говорит, читает, пишет и для дальнейшего развития ей необходимы сверхмощные слуховые аппараты.

- До 4 лет Милана ходила в обычный общеобразовательный садик. Она развивалась хорошо, разговаривала, — рассказывает мама девочки Олеся. — Потом внезапно мы стали замечать, что она не реагирует на слова. Сначала доктор говорил, что Милана просто отвлекается. Однако специальная комиссия, куда её отправили на обследование из садика, установила диагноз — тугоухость 3,4 степени.

Медики считают, что Милана потеряла слух после болезни — она переболела тяжелой формой ветрянки. После этого жизнь семьи Миланы круто изменилась — ее пришлось переводить в специализированный детский садик, потом она пошла в специальную школу для слабослышащих детей. Несмотря на тяжелый диагноз (3,4 степень — почти полное отсутствие слуха), девочка хорошо развивалась, научилась читать, говорит. Однако не так давно состояние Миланы ухудшилось — ей поставили 4-ую степень тугоухости. Поэтому ей крайне необходимы сверхмощные слуховые аппараты, чтобы развитие не замедлялось. Сумма к сбору — 296 000 рублей.

Папа Миланы работает отделочником, мама в декретном отпуске — у Миланы есть три младших сестренки 4, 2 лет и трех месяцев. Если вы хотите помочь семье, то тут сможете найти ссылку на сбор средств.