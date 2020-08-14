В Зеленоградск и Пионерский назначены дополнительные поезда

В Пионерском всегда много отдыхающих. Фото: Александр КАТЕРУША

Грядущие выходные, 15 и 16 августа, обещают быть жаркими – горожане потянутся к морю. Поэтому принято решение назначить дополнительные поезда в Зеленоградск и Пионерский курорт.

Как сообщает пресс-служба КЖД, электрички будут отправляться:

- из Калининграда в Пионерский курорт в 9:36 (с верхней платформы Северного вокзала), в обратном направлении (до Южного вокзала) в 10:23;

- из Калининграда в Зеленоградск (с верхней платформы Северного вокзала) в 9:25 и 19:42 (с Южного вокзала), из Зеленоградска в Калининград в 13:46 и 20:45.

Отмечается, что в утренние часы ежедневно из Калининграда отправляются электоропоезда «Ласточка», следующие по маршруту с минимальным количеством остановок в пути следования: время отправления с Южного вокзала в Зеленоградск - 9:00, 10:00, 10:30 и 11:00; в Пионерск и Светлогорск - 10:15, 11:15 и 12:15.

Напомним, дополнительные вечерние поезда будут курсировать на Зеленоградском и Светлогорском направлении и в пятницу, 14 августа.