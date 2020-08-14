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Пенсионер из Советска решил сыграть на бирже и перевел мошенникам 600 тысяч рублей

Аферистов разыскивает полиция
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Советске 65-летний местный житель поддался уговорам мошенников, пообещавших получение прибыли путём игры на финансовой бирже, и лишился 600 тысяч рублей.

Мошенники убедили пенсионера зарегистрироваться на интернет-сайте, который оказался фейковым. При этом, в первое время мужчина действительно был в «плюсе», и аферисты убедили его сыграть по-крупному. В результате за два месяца советчанин внёс 600 тысяч рублей и потерял их.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников и всех обстоятельств произошедшего.