Областную клиническую больницу оштрафовали за вспышку коронавируса

Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал областную клиническую больницу на 100 тысяч рублей. Это решение можно считать следствием проведенного в мае региональным Управлением Роспотребнадзора эпидемиологического расследования по установлению причин возникновения эпидемического очага заболеваемости новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и пациентов медучреждения. Как выяснилось, причиной ЧП стали нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

- Так, не проводилось достаточных мер по выявлению и отстранению от работы сотрудников с признаками респираторных заболеваний, а также выявление и изоляция в медицинские организации инфекционного профиля пациентов с указанными признаками, - прокомментировали в пресс-службе суда. – Кроме того, больница не проинформировала Управление Роспотребнадзора о возникновении 5 и более случаев с симптомами острой респираторной инфекции, связанных между собой инкубационным периодом. Также были выявлены факты невыполнения медицинским учреждением противоэпидемических мероприятий, что повлекло широкое распространение инфекции в отделениях стационара.