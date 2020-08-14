Продавец, три курсанта и два правоохранителя: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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В Калининградской области за сутки было выявлено 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших три студента (курсанта), два сотрудника правоохранительных органов и семейная пара, вернувшаяся из туристической поездки в Новгород и Москву. Также коронавирус был выявлен у рентген-лаборанта медорганизации, продавца продуктовой палатки, неработающей, которая вернулась со свадьбы родственника в Волгограде, пенсионера, молодого мужчину при оформлении на работу и одного работающего в организации.

Всего в области по состоянию на пятницу, 14 августа, зарегистрировано 3078 заболевших.