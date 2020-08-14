В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в пятницу нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 14 августа, в течение дня не будет света в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электричество отключено на ул. Бабушкина 13, ул. Баумана 2-42, 7-17, ул. Заводская 2-16 (д/сад №4), 18-22, 31, 1-49, ул. Можайская 10, 30-60, 25-27, 41, 55-67, ул. Немировича-Данченко 10-24, 19, пер. Немировича-Данченко 2-8, 5-7, ул. А. Суворова 123, 135а, 137, 139а-в (СОШ №28), 158б, снт «Фестивальное», ул. Тбилисская 1-3, пер. Тбилисский 1-11.

До 18 часов света не будет на ул. Серпуховской 11-21, 26 (д/сад № 19); ул. Можайской 20-28, 41-53 и ул. А. Суворова 128-158, 129, ул. Зоологической 47-71 и ул. Кирова 85-87.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 на ул. ул. Фрунзе 46 (СОШ №25) и ул. Нарвской 54а (КНС №9).

Горячая вода до 11:00 отключена на ул. Колхозной 8, 10; до 20:00 – на ул. Артиллерийской 23-59, 46-62, 72 (д/сад № 125) и на ул. Липовая аллея 2.

До 13:00 горячее водоснабжение приостановлено на ул. Можайской 26 и ул. Тбилисской 1-3.

До 16:00 воды не будет на ул. Косм. Леонова73-77а, 87-89, ул. Комсомольская 92, 102, ул. Марш. Борзова 1-5, ул. Молочинского 51-53.