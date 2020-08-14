В Калининграде пройдут массовые проверки водителей на трезвость

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С 14 по 16 августа в Калининградской области пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД по проверке водителей на предмет опьянения «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В УГИБДД напоминают, что за пьяное вождение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону «Горячей линии» 8(4012) 552-811.