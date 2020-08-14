Калининград вошел в число популярных направлений для отдыха на Новый Год

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Российские путешественники в июле и августе начали активно покупать авиабилеты на Новый Год, говорится в исследовании, которое провел сервис путешествий Туту.ру.

По данным исследования, около 75% путешественников настроены на отдых в России. Сейчас у россиян лидирую поездки из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь, Красноярск и Владивосток.

Кроме этого, россияне скупают авиабилеты в страны, с которыми на данный момент приостановлено авиасообщение в связи с пандемией коронавируса: в Рим, Афины, Ереван, Лиссабон, Бангкок, Дубай, Инсбрук и Прагу.