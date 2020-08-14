Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Калининградец оформил 120-тысячный кредит на покойную мать

Возбуждено уголовное дело
Виктор СергеевВикторСергеев
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде молодой мужчина попался на мошенничестве с кредитом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился представитель банка, который сообщил, что горожанка взяла кредит в размере 120 тысяч рублей и не возвращает деньги.

Полицейские начали проверку и установили, что женщина давно скончалась, а кредит был оформлен после её смерти. А кредит на ее имя оформил 21-летний сын покойной.

«Мужчина через мобильное приложение ввел паспортные данные матери и получил кредит», - отметили в пресс-службе полиции.

Теперь молодому аферисту придется отвечать по статье «Мошенничество в сфере кредитования».