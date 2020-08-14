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Ради строительства велодорожки на ул. Рокоссовского спилят четыре тополя

Деревья старые, они начинают рассыпаться изнутри
Александр КатерушаАлександр КатерушаАлександрКатеруша
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Деревья, которые планируют сохранить, защитили досками.

Деревья, которые планируют сохранить, защитили досками.

Фото: Александр КАТЕРУША

При реконструкции улицы Рокоссовского уберут четыре старых тополя с будущей велодорожки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Отмечается, что решение согласовано с местными жителями и принято, исходя из соображений безопасности. Мол, такие деревья регулярно падают во время ураганов.

«Визуальный осмотр тополей показал, что они уже начинают постепенно «рассыпаться» изнутри. В советские времена тополя массово использовались в городе для озеленения, так как они неприхотливы и быстро растут. Однако эти деревья очень ломкие и обладают ненадежной поверхностной корневой системой, которую тяжело будет не задеть во время строительства велодорожки, а это значит, велик риск того, что они ослабнут еще больше», - говорится в сообщении.

"Визуальный осмотр тополей показал, что они уже начинают постепенно «рассыпаться» изнутри", - говорят в мэрии.

"Визуальный осмотр тополей показал, что они уже начинают постепенно «рассыпаться» изнутри", - говорят в мэрии.

Фото: мэрия Калининграда

Взамен на улице Рокоссовского высадят 57 лип и 5 кленов, по 90 кустов сирени, азалии, гортензии, лещины и других растений.

Появится и живая изгородь из кизильника и барбариса.