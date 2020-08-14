В Калининграде более 500 безработных получили по 50 тысяч на открытие своего дела

В Калининграде более 900 безработных претендовали на получение субсидии на открытие своего дела, выплаты получил 561 заявитель, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства. Всего им было выделено более 28 млн рублей.

Воспользоваться этой мерой поддержки могли граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих работу и безработные. Прием заявлений завершился 1 августа.

«Кто-то, таким образом, только решился начать своё дело, а для многих субсидия стала дополнительным стимулом легализации предпринимательской деятельности, которой они занимались, будучи официально безработными. В результате, рынок труда пополнили более полутысячи предпринимателей, которые к тому же могут теперь воспользоваться мерами поддержки малого бизнеса», – отметила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

В министерстве также сообщили, что примерно треть получателей субсидии регистрируются в качестве ИП. Остальные выбирают специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход, который заработал в Калининградской области с 1 июля этого года.