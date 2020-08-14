В пятницу в Калининграде продолжилось "минирование" судов

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В пятницу, 14 августа, в Калининграде вновь эвакуируют здания районных судов после поступивших сообщений о минировании. Уже известно, что сообщения поступили в Ленинградский и Центральный суды.

Как сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков, по каждому сообщению проводится проверка, в настоящее время никаких опасных предметов в зданиях не обнаружено.

Накануне, 13 августа, в Калининградской области также было эвакуирировано несколько судов после сообщений о минировании.